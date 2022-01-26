Кикина тоже смогла получить американскую визу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил о том, что российский космонавт Анна Кикина получила визу США.

"В итоге американские визы для наших космонавтов Николая Чуба и Анны Кикиной получены", – написал Рогозин и поблагодарил за поддержку журналистов.

Ранее сообщалось, что Чубу, который должен прибыть в Космический центр имени Джонсона под Хьюстоном для тренировок, американская сторона отказала в выдаче визы без объяснения причин.

Рогозин назвал отказ "опасным прецедентом для сотрудничества на МКС". Позже в Роскосмосе сообщили, что Чуб визу США все-таки получил.

В пресс-службе российской госкорпорации при этом отмечали, что экипаж, члены которого не прошли подготовку по работе в американском сегменте, не смогут отправить на МКС, передает "Интерфакс".

Николай Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.