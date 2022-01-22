Посольство США не может комментировать невыдачу визы космонавту

В американском посольстве в Москве отказались прокомментировать невыдачу визы космонавту Николаю Чубу. Там заявили, что внутренние правила не позволяют давать комментарии, и отметили лишь, что прилагают все усилия, чтобы продолжать выдачу виз космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.

"Соединенные Штаты ценят важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции. И несмотря на серьезные кадровые проблемы, посольство в Москве продолжает уделять внимание оформлению виз для космонавтов", – сказал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

Как сообщалось ранее, Чубу отказали в выдаче визы без объяснения причин. Он должен был отправиться в США, чтобы начать подготовку к полету на МКС в Космическом центре имени Джонсона. Такую подготовку проходят все космонавты, чтобы в том числе изучить работу американского сегмента орбитальной станции. Сам полет запланирован на весну 2023 года.

В связи с невыдачей космонавту визы глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал запросить объяснения у руководителя NASA Билла Нельсона.