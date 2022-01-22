РПЦ: ничто не мешает признать подлинность царских останков

Подлинность найденных под Екатеринбургом останков членов семьи последнего российского императора Николая II у Русской православной церкви сомнений не вызывает. Ничего не мешает признанию их подлинности, подчеркнул в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" митрополит Иларион.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ добавил, что для этого нужно соборное решение Церкви. Решение должно приниматься на уровне высшего руководства Церкви, а высшим руководством является Архиерейский Собор, пояснил владыко. Митрополит Иларион подчеркнул, что после доклада представителя Следственного комитета в июне 2021 года на заседании Синода ни у кого из архиереев не должно было остаться сомнений в подлинности останков после проведенных экспертиз.

Из-за пандемии коронавируса Архиерейский Собор был отложен. Пока планируется, что он может состояться в мае 2022 года.

"Если аргументы в пользу подлинности найденных останков возобладают, тогда и будет принято окончательное решение, – отметил митрополит Иларион. – Если мы признаем "екатеринбургские останки" останками царской семьи, значит это святые мощи, значит им должно воздаваться соответствующее поклонение".

Митрополит Иларион также рассказал, что Архиерейский Собор определит место хранения останков: либо они будут выставлены для поклонения, либо положены под спуд, то есть под могильную плиту.

Император Николая II и его семья были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. На Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга в июле 1991 года было вскрыто захоронение девяти человек. Останки принадлежали, по данным следствия. Николаю II, его супруге, а также их дочерям – Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и слугам. Эти останки были торжественно захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга в 1998 году.

Позже в 2007 году были найдены еще останки двух детей последнего российского императора – цесаревича Алексея и его сестры Марии. Повторное комплексное исследование летом 2018 года подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи.

Все видео программы "Церковь и мир" доступно на платформе "Смотрим".