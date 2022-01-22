Чего ждать от коронавируса после "омикрона"

Вариант коронавируса, который последует за штаммом "омикрон", будет менее патогенным для человеческого организма, но более заразным. Такое мнение выразил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, доктор биологических наук Михаил Щелканов в эфире программы "Посоветуйте, доктор" на "Радио России".

По словам Щелканова, следующий штамм "обязательно будет", поскольку вирус продолжает эволюционировать.

"Наш коллективный иммунитет будет возрастать, вирусу все сложнее и сложнее будет "метаться" в этих ограничениях и находиться под прессом нашего коллективного иммунитета, – отметил Щелканов. – Вирусу придется все быстрее и быстрее селектировать свои варианты".

Эксперт отметил, что коллективный иммунитет будет развиваться даже если "антивакцинщики не успокоятся", поскольку непривитые приобретут иммунитет, переболев ковидом.

Щелканов добавил, что в случае с "омикроном" наблюдается меньшая летальность, чем в случаях с его предшественниками.

"Эффект снижения летальности я связываю с эффективностью вакцин, в первую очередь российских", – отметил Щелканов. При этом эксперт подчеркнул, что от вакцины нельзя требовать стопроцентной защиты – "это не костюм химической защиты, все равно заражение будет, только оно будет протекать легче".

"И как раз "омикрон" подоспел в тот момент… помимо того, что он сам чуть менее вирулентен, основной эффект – это все-таки накопление наших коллективных антител", – так Щелканов объяснил меньшую патогенность нового штамма.

Генетический вариант, который вытеснит "омикрон", должен быть более заразным, продолжил эксперт. Для этого он должен поражать верхние дыхательные пути, как это сейчас делает "омикрон". При этом вероятность появления более патогенного штамма будет снижаться, хотя и не исчезнет полностью.

"Года через три-четыре-пять вирус ослабнет настолько, настолько адаптируется к нашей популяции, что превратится в один из уже известных коронавирусов и просто будет циркулировать на правах эпидемического коронавируса вместе с ними", – полагает эксперт.

По последним данным, в России за сутки выявлено более 57,2 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Преобладающим штаммом пока остается "дельта", но уже более 48 процентов случаев приходятся на "омикрон".

Все выпуски программы "Посоветуйте, доктор" доступны на медиаплатформе "Смотрим".