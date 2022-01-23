Глава ВМС ФРГ защитил Крым и "утонул"

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Шёнбах, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что Крым никогда больше не будет входить в состав Украины. Сказал, что этот факт нужно принять.

Также подчеркнул, что Россия важна для всего мира и ее позиция по гарантиям безопасности заслуживает уважения.

Что касается вступления новых стран в НАТО, то, как сказал Шёнбах, некоторых принимать в альянс просто неразумно. Это вызвало возмущение в Киеве, там потребовали разъяснить слова командующего.

И, как сообщает "Бильд", глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт буквально заставила Шёнбаха подать в отставку. Сам главком ВМС уже выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Военачальник сказал, что эти слова отражают только его личное мнение.

Тем временем на Украину подвезли очередную партию оружия из США – более 90 тонн. И будут еще поставки, сделано это по распоряжению Байдена. Москва неоднократно призывала не накачивать Украину летальным вооружением, поскольку это может подтолкнуть Киев к попытке развязать войну в Донбассе. Оружие также перебрасывает и Великобритания. Кроме того, Киев буквально требует, чтобы и Берлин подключился к поставкам, но в ФРГ заявили, что это может привести к эскалации конфликта. Сейчас Украина пытается выпросить у Германии хотя бы несколько тысяч бронежилетов.