Путин поздравил ДОСААФ с 95-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 95-летием Общероссийскую общественно-государственную организацию "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ).

Глава государства подчеркнул, что организация создана смелыми и сильными духом людьми, стремившимися приносить пользу родной стране.

С телеграммой можно ознакомиться на сайте Кремля.

Президент отметил, что члены ДОСААФ бережно хранят историю и развивают традиции, делая многое для патриотического воспитания молодежи, подготовки юношей к службе в армии, совершенствования авиационных и технических видов спорта.

ДОСААФ вошла в перечень системообразующих организаций. В ее структуру входит 22 организации центрального подчинения и 81 региональное отделение. Вступить в ДОСААФ России могут россияне, достигшие 18-летия.