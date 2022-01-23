Саркисян надеется на конституционные изменения в Армении

Армения – парламентская республика по форме, но не по содержанию, считает экс-президент страны Армен Саркисян. Он напомнил, что предлагал создать систему сдержек и противовесов. Без нее какого-то прогресса достигнуть не удастся, говорится в сообщении на сайте бывшего главы государства.

Помимо этого, Саркисян выразил надежду, что в Армении произойдут конституционные изменения, которые позволят президенту действовать в сбалансированной и согласованной атмосфере.

Напомним, 23 января Армен Саркися объявил об уходе с поста президента Армении. По его мнению, сейчас у главы государства нет инструментов, чтобы влиять на основные процессы во внутренней и внешней политике страны.

Согласно конституции Армении, выборы нового президента могут состояться не раньше, чем через 25 дней после того, как предыдущий глава государства покинет свой пост.

Президента выбирает парламент Республики сроком на 7 лет. Выдвинуть свое кандидата может как минимум одна четверть от общего числа депутатов Национального Собрания.