Эвакуация продолжается: Австралия вывозит из Киева семьи дипломатов

Австралия эвакуирует семьи дипломатов, находящиеся в Киеве из-за якобы возможного обострения ситуации.

Своим гражданам Австралия также советует покинуть Украину, сообщает газета Sydney Morning Herald. Ссылаясь на украинские источники, издание сообщает, что в стране могут находиться около 1400 австралийцев.

Австралийское правительство пока не подтверждает информацию об эвакуации семей дипломатов из Киева. По подтвержденной информации власти Австралии рекомендовали своим гражданам не посещать Украину, а если они находятся там, то покинуть страну из-за возможного изменения авиасообщения.

"Консульские услуги и наши возможности предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте", – добавили в правительстве.

Ранее США приказали семьям своих госслужащих покинуть Украину. На самих сотрудников требования об обязательной эвакуации не распространяются.

О высылке с Украины некоторых сотрудников своего посольства заявила Великобритания. В ЕС считают, что поводов для эвакуации дипломатов и их семей с Украины нет.

Последнее время на Западе все больше говорят о якобы готовящемся нападении России на Украину. В Москве заявляют, что никакой агрессии по отношению к Киеву нет и не планируется, но есть дезинформация и провокации.