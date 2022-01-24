Кремль заявил об угрозе наступления ВСУ в Донбассе

Киев концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По мнению пресс-секретаря президента России, это говорит о подготовке к наступлению.

"Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения​​​. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть", – заявил Дмитрий Песков журналистам.

О стягивании к Донбассу военной техники и военных заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отметил также присутствие военных инструкторов из США и Великобритании, по его словам это свидетельствуют о подготовке ВСУ к наступлению. Пушилин обратил внимание на прибытие в зону конфликта украинских и иностранных журналистов, "как будто они что-то должны фиксировать".

"Страны ЕС и НАТО должны призвать Киев даже не помышлять о силовом решении проблемы юго-востока Украины", – отметил Песков.

В понедельник США, Великобритания и Австралия заявили о вывозе семей сотрудников своих дипмиссий из Украины. Это связано с якобы возросшим риском агрессии со стороны России по отношению к Украине. В Москве эти обвинения называют дезинформацией и провокацией, цель которых усилить продвижение НАТО на восток.