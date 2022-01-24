На Алтае разбираются, как голый мальчик оказался на улице в мороз

В селе Селезнёво Алтайского края на улице зимой оказался абсолютно раздетый ребёнок.

Как пишет ГТРК "Алтай", по факту случившегося на место выехала глава Кипринского сельсовета Марина Солобаева. Она рассказала, что в дом, возле которого был найден ребёнок, попасть ей не удалось. По ее словам, дверь никто не открыл. Вероятно, родители мальчика были пьяны.

На место также выехали полиция и специалисты отдела опеки. Ребёнка госпитализировали в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура и СК края инициировали проверку по факту инцидента. Правоохранители также дадут юридическую оценку действиям должностных лиц из органов профилактики, в чьи обязанности входит контроль за стоящими на учёте семьями.

Известно, что семья неблагополучная. Как рассказала бабушка мальчика, ребёнок вышел из дома, чтобы сходить в уличный туалет и не смог зайти обратно.

Плачущего на пороге дома ребенка, который был в чем мать родила, заметила проходившая мимо женщина, она же и забила тревогу. Соседи заявляют, что отец с матерью регулярно подвергают такого рода экзекуциям троих своих детей, но родительских прав их пока не лишили. В семье воспитывается ещё двое несовершеннолетних детей.