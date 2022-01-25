Клубы болельщиков один за другим присоединяются к бойкоту матчей из-за Fan ID

Фанатские объединения нескольких клубов российской премьер-лиги из-за введения закона о Fan ID приняли решение бойкотировать матчи футбольного чемпионата, передает телеканал "Россия 24".

Сегодня это сделали болельщики московского "Спартака" и "Ростова", за несколько недель до этого – активная часть болельщиков петербургского "Зенита".

"Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Но они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме", – говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

Закон о введении паспорта болельщика для доступа на соревнования вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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