Переживший остановку сердца Эриксен вернется в чемпионат Англии

Датский футболист Кристиан Эриксен, переживший летом на чемпионате Европы остановку сердца, в ближайшее время станет игроком английского "Брентфорда", об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации инсайдера, Эриксен и "Брентфорд" уже согласовали условия контракта, который рассчитан до конца сезона и включает в себя опцию продления. В стан "пчел" хавбек перейдет на правах свободного агента.

Напомним, Эриксен прошел через академию "Аякса". Ранее датчанин уже выступал в английской премьер-лиге за лондонский "Тоттенхэм". В составе "шпор" Кристиан принял участие в 305 играх во всех турнирах, забил 69 голов и отдал 89 результативных передач.

Последним местом работы Кристиана был миланский "Интер". На счету футболиста 109 игр и 36 мячей за сборную Дании. Последняя игра за национальную команду состоялась в июне 2021 года против Финляндии.

Тогда в концовке первого тайма матча группового этапа Евро-2020 Эриксен упал на поле и продолжил на нем лежать без сознания. На протяжении нескольких минут ему оказывали медицинскую помощь, после чего госпитализировали. Позднее стало известно, что спортсмен пережил остановку сердца.