Путин – олимпийцам: будем искренне болеть за вас

Президент РФ Владимир Путин провел встречу со спортсменами, готовящимися к участию в пекинских Олимпийских играх. Глава государства в числе прочих пообщался с хоккеистом российской команды Егором Яковлевым.

Игрок хоккейной сборной поблагодарил всех, кто помогал команде в подготовке к Играм и дал обещание: "Мы приложим все усилия, свои навыки и умения, чтобы отстоять действующее звание олимпийских чемпионов".

Путин в ответ заявил: "Вам как чемпиону Игр Пхенчхана знакомо, как страна реагирует на то, что делает на льду хоккейная дружина. Зимние виды спорта в России любят: хоккей, фигурное катание, другие виды. Но хоккей все же наиболее любим", – сказал президент в эфире телеканала "Россия 24" и медиаплатформы "Смотрим".

"Мы знаем, что на Играх не бывает легких матчей. Искренне будем болеть за вас. Исходим из того, что наши спортсмены в целом сделают все возможное, чтобы доказать класс российской спортивной школы".

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. Ранее сообщалось, что президент страны также посетит олимпийскую столицу и примет участие в церемонии открытия соревнований.