Олимпиада в Пекине: какие напутствия дал спортсменам президент

Россия будет болеть за своих олимпийцев и верить, что на зимних играх в Пекине они покажут высший класс. С такими словами к членам нашей сборной сегодня обратился Владимир Путин. В преддверии Олимпиады, которая стартует уже через 10 дней, президент провел встречу со спортсменами и почеркнул: Москва против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Она уверена, что Пекин проведет игры на высоком уровне. В то же время спортсменам нужно неукоснительно соблюдать все ограничения, которые пандемия накладывает на соревнования такого масштаба.

Проводы сборной – давняя традиция. Впереди серьезные испытания, но российские спортсмены к ним готовы.

"Сейчас каждый из вас, все, кто вошел в олимпийскую сборную, конечно, переживают и думают о предстоящих очень важных, ответственных соревнованиях. Мы знаем, вы шли к ним через годы упорных, изнурительных тренировок, через поражения и победы. Ситуация с эпидемией, конечно же, серьезно изменила привычный уклад нашей жизни, но вы сумели преодолеть эти трудности и еще больше закалить свой характер", – заявил Владимир Путин.

Фигуристка Камилла Валиева готовится блеснуть на китайском льду, но сегодня немного робеет. У 15-летней спортсменки это первый сезон во взрослом фигурном катании. И сразу – на Олимпиаду.

"Хочу пожелать всем спортсменам нашей олимпийской команды удачи. Пусть мечты каждого осуществятся", – говорит Валиева.

В Китае символы игр, панда и фонарик, уже повсюду. Проведение грандиозного спортивного праздника в сложнейших пандемийных условиях – настоящий вызов для страны. Сделано все, чтобы обеспечить санитарную безопасность. Но важна ответственность каждого.

"Прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета игр, строго соблюдать все медицинские предписания. Создать необходимые для этого условия, конечно, – задача правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета", – отметил президент.

У наших спортсменов – тренировки одна за другой. Лыжники оттачивают мастерство на заснеженных склонах. Заключительный этап подготовки у конькобежцев. Они тренируются в Иркутске, там идеальные условия для акклиматизации. Предолимпийские сборы проходили почти по всей стране.

"Мы использовали возможности нашей широкой спортивной инфраструктуры в районах Западной и Восточной Сибири, в центральных регионах. Поэтому спортсмены могли спокойно тренироваться", – поясняет глава олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

Состязания еще не начались, но уже вызывают раздражение Запада. США объявили Китаю дипломатический бойкот, хотя вообще-то Олимпийские игры должны быть вне политики.

"Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поддерживаем традиционные олимпийские ценности. В первую очередь – равноправие и справедливость. В период открытия игр у нас будет встреча с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия", – рассказал Путин.

Зимние виды спорта в России любят особенно. За успехами тех, кто отправляется в Пекин, будет следить вся страна. Настроены на победу и наши атлеты.

"Хорошо известно, как страна реагирует на то, что творит на льду наша хоккейная дружина. Искренне будем болеть за вас и надеяться на удачу", – добавил глава государства.

В Китае построены десятки спорткомплексов, горнолыжные трассы. Настоящий бум олимпийских видов спорта. Сражаться за медали Пекина будут более 4000 атлетов из 95 стран.

"Высокая конкуренция, несомненно, сделают борьбу за олимпийское золото еще более зрелищной, острой и напряженной. Но, как известно, в России трудностей не боятся. Они всегда делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе. Удачи вам, здоровья и триумфальных выступлений на 24 олимпийских зимних играх. В добрый час", – напутствовал спортсменов Владимир Путин.

Первая группа спортсменов вылетит в Пекин уже завтра. А 27 января открываются олимпийские деревни во всех трех спортивных кластерах.

В пятницу, 4 февраля, на Национальном стадионе в Пекине состоится церемония открытия Игр. Ее прямую трансляцию смотрите на канале "Россия 1" и медиаплатформе "Смотрим". Начало – в 15.00 по московскому времени.