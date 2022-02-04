Космонавты пожелали российским спортсменам новых рекордов

Зимняя Олимпиада в Пекине начинается. Игры пройдут сразу в трёх кластерах. Для связи между ними построена скоростная железная дорога.

Всего за две недели разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта. Первые старты прошли накануне – в кёрлинге, женском хоккее и в одной из дисциплин фристайла.

Открытие состоится на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине в три часа дня по Москве. Церемонию планирует посетить Владимир Путин.

Прямую трансляцию, которую можно будет увидеть на канале "Россия 1" и платформе "Смотрим", вести будет один из лучших отечественных комментаторов – Дмитрий Губерниев.

На прямых трансляциях вместе с ним будут работать такие известные персоны, как фигуристы Ирина Слуцкая и Екатерина Боброва, хоккеист Андрей Николишин и журналист Владимир Стогниенко.

Побед и новых рекордов на Олимпиаде в Пекине россиянам пожелал экипаж МКС. Обращение направили Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Пообещали следить за выступлениями из космоса с борта международной станции и, конечно, переживать за свою команду.