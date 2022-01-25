Госдума ужесточила наказание за повторные побои

Ответственность за побои для тех, кто ранее судим за связанные с насилием преступления, будет усилена. Такой законопроект в первом чтении 25 января приняла Госдума. Побоями считаются не причинившие существенный вред здоровью человека ссадины, кровоподтеки и ушибы мягких тканей.

Арест на полгода, ограничение свободы до года, исправительные работы до года или обязательные работы до 480 часов могут грозить тем, кто нанесет побои в третий или последующие разы, сообщает РИА Новости.

Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников отметил, что игнорировать предшествующие судимости за побои нельзя, так как это свидетельствует о повышенной опасности, склонности человека силой решать конфликты. По его мнению, это говорит об устойчивой форме поведения обвиняемого.

Предложенный на рассмотрение депутатов законопроект должен устранить законодательные пробелы. Сейчас за побои виновный получает в первый раз по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях штраф на 30 тысяч рублей или может быть арестован на 10-15 суток. Повторение содеянного ведет к увеличению штрафа до 40 тысяч, выполнению обязательных работ в течение 240 часов или исправительных работ до полугода. Максимальное наказание – арест до трех месяцев.

После этого судимость как бы обнуляется. И за третий случай побоев наказание наступает такое же, словно оно совершено впервые в жизни.

Законопроект подготовлен после решения Конституционного суда России по жалобе россиянки Людмилы Саковой, указавшей, что действующая статья 116.1 Уголовного кодекса ("Нанесение побоев лицом, подвергнутых административному наказанию"). По этой статье те, кто осужден, попадали в привилегированное положение по отношению к тем, кто подвергнут административному наказанию.