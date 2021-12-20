СПЧ и Москалькова поддержали ужесточение наказания за пытки

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин поддержали инициативу сенаторов и депутатов Госдумы об ужесточении ответственности за пытки, организованные представителями власти.

В понедельник сенаторы Андрей Клишас, Владимир Полетаев и депутат Госдумы Павел Крашенинников предложили нижней палате парламента обсудить изменения в Уголовный кодекс. Так, пытки, организованные лицом, облеченным властью, будут считаться особо тяжким преступлением. Они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, вводится понятие "запугивание". Законопроект оговаривает, что под пытками подразумевается причинение не только физических, но и нравственных страданий. Документ размещен в думской электронной базе.

Как заявил Андрей Бабушкин РИА Новости, предложенные изменения необходимы, но следует предпринять и другие меры. К ним член СПЧ отнес нетерпимость и неприятие общества к пыткам, изменить правоприменительную практику прокуратуры и Следственного комитета по пыткам, создать специальные субъекты по борьбе с пытками.

"Должен быть кто-то, кто отвечает за борьбу с пытками в масштабах государства", – подчеркнул Бабушкин.

Член СПЧ отметил, что обычно виновные в пытках "занимаются этим долго, системно и в большом количестве".

В свою очередь, в аппарате омбудсмена Татьяны Москальковой отметили, что авторы законопроекта учли предложения уполномоченного по правам человека.

"Вместе с тем некоторые его положения нуждаются в доработке ко второму чтению", – говорится в сообщении пресс-службы.

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