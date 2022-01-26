Валентина Матвиенко: пытки должны бесповоротно уйти в прошлое

В цивилизованном обществе пытки недопустимы, об этом на открывающем весеннюю сессию заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко. По словам председателя СФ, необходимо сделать все возможное, чтобы это явление "окончательно и бесповоротно" ушло в прошлое.

Скандалы вокруг пыток в исправительных учреждениях, получившие широкий общественный резонанс, стали в среду одной из тем обсуждения на заседании Совета Федерации. Валентина Матвиенко пояснила, что сенаторам вскоре предстоит рассмотреть закон об ужесточении наказаний за пытки.

Законопроект об ужесточении наказаний за пытки в структуре пенитенциарной системы был внесен в Госдуму РФ в конце прошлого года Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым.

Документ дает более четкое и подробное определение пытки, вводит понятие "запугивание", а также вводит непосредственную ответственность за пытки сотрудников ФСИН.