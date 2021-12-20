Депутаты предложили считать пытки особо тяжким преступлением

Сенаторы Андрей Клишас, Владимир Полетаев и депутат Госдумы Павел Крашенинников предложили парламенту обсудить ужесточение наказания за пытки для представителей власти.

Как заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, законопроект устранит "диссонанс санкций за пытки", совершенные представителями власти и лицами, не являющимися таковыми.

По словам Клишаса, если пытки применит представитель власти, то это будет считаться особо тяжким преступлением. Преступнику будет грозить до 12 лет заключения.

Разумеется, продолжил Клишас, потребуется внести изменения в Уголовный кодекс РФ. В том числе, по делам о пытках вырастет срок давности. По мнению сенатора, это позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

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