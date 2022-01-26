Киев потребовал от президента Хорватии извиниться и больше так не делать

Киев требует извинений от президента Хорватии, который заявил, что в НАТО нет места Украине. По мнению украинских дипломатов, Зоран Миланович должен опровергнуть свои слова и не повторять их в будущем.

Хорватского президента внесли и в базу ресурса "Миротворец": среди причин указано его участие "в актах гуманитарной агрессии". Поводом стало заявление Милановича о том, что власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.

Ранее МИД Украины столь же категорично выразил недовольство высказываниями командующего ВМС Германии, заявившего, в частности, что Крым потерян для Украины навсегда. После критики со стороны начальства германский вице-адмирал подал в отставку.