НАТО и Украина: чем обусловлена сдержанная позиция Хорватии

Украина обиженно смотрит в сторону Европы в надежде, что и она призовет Хорватию к ответу. Мол, как же это так, вроде бы весь мир сегодня с Украиной, а президент Миланович называет ее то страной, не достойной членства в НАТО, то вообще чуть ли не самой нищей страной в Европе, погрязшей в коррупции с ног до головы и которой уж точно не место в Евросоюзе. И главное, что дает понять США и НАТО Миланович: хорваты воевать за Украину точно не будут, как бы кто себя в грудь кулаком ни бил.

"Инцидент вокруг Украины, та чрезвычайно сложная ситуация, которую создает Вашингтон и Лондон, Брюссель – это фактор того, что многие государства в Европе не согласны. И высказывания президента Милановича явились вектором, необычным для НАТО и Евросоюза, но вполне разделяемым многими государствами", – считает Андрей Кошкин, заведующий кафедры политологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов.

"Я – не враг Украины и не какой-то друг России", – говорит президент Хорватии.

Милановича, лидера Социал-демократической партии республики, сложно заподозрить в пророссийских взглядах, хоть его и называют политиком левоцентристских взглядов, отлично говорящим на русском языке, его отношение к России скорее вдумчивое и конструктивное. Так же как он и не является проукраинским политиком, коих сейчас в Европе куда ни плюнь... Его отношение к Украине скорее осторожное и опасливое. Именно из-за Украины могут начаться процессы, которые способны ввергнуть в конфликт большинство стран Европы.

"У Украины есть проблемы, например, с сепаратистами, с которыми необходимо продолжать переговоры. С ними нужно разговаривать, а не искать конфликта с ядерным оружием. У меня нет ни любви, ни ненависти к Украине, но Украина чествует героев Второй мировой войны, которые являются массовыми убийцами поляков и евреев. Степан Бандера, например. А помните протесты на майдане, которые имели явные элементы государственного переворота и свержения законно избранного правительства?" – говорит президент Хорватии.

"Ранее высказывался и президент Чехии Земан, – вспоминает Андрей Стариков, главный редактор Baltnews. – Эти люди после таких высказываний сразу обвиняются в продажности Кремлю, их называют агентами, что, конечно, глупость и никоим образом не соответствует действительности, но такова сегодня политическая архитектура Запада. Либо ты шагаешь строем под марш партии, неукоснительно следуешь генеральной линии, либо ты становишься нерукопожатным. Тебя обвиняют во всех грехах, продажности. Сегодня – Кремлю, завтра начнут объявлять агентом Китая".

"Я не боюсь ни украинских хулиганов, ни всего, что может случиться. Я действую в интересах Хорватии", – продолжает глушить ошарашенную западную публику президент Миланович.

Более того, в нынешней геополитической напряженности, Миланович, коего уже называют самым левым действующим президентом в Европе, во всех грехах винит нынешнего президента США – Байдена. Только послушайте, что он говорит: "Это связано с динамикой американской внутренней политики Джо Байдена и американской администрации. Я вижу ее непоследовательное и даже опасное поведение в сфере международной безопасности. Эти события происходят в прихожей Москвы, столицы России, которая хочет получить гарантию своей безопасности".

Попахивает новой европейской тенденцией, говорят эксперты.

"Он еще когда учился на юриста в Загребе, считал себя хулиганом. Ну, таким радикалом. Причем он всегда придерживался левых взглядов. Такой левый хулиган. Это человек абсолютно свободных взглядов, давить на него будет или невозможно, или очень тяжело. И если на него надавят, он не сломается, я в этом уверен", – говорит политический обозреватель Вениамин Стрига.

Как считают эксперты, недовольство политикой вашингтонского обкома все возрастает в Европе. И достаточно резкие высказывания и в сторону секретаря этого обкома – Байдена, и порядком поднадоевшей уже всем его игрушки Украины, будут звучать только громче. И ястребы не могут не чувствовать влияние новой тенденции. Вопрос: как будут действовать?