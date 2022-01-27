Moderna приступила к испытаниям бустера от "омикрона"

Американская компания Moderna ссобщила о начале второй фазы клинических исследований бустерной вакцины против омикрон-штамма. Первый участник уже привит.

В ходе испытаний станет возможной оценка эффективности препарата для 2 групп совершеннолетний испытуемых. К первой группе относятся те, кто привился 2 компонентами препарата Moderna, причем вторым не менее 6 месяцев назад. Испытуемым во второй группе был вколот бустер не менее 3 месяцев назад.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о совместном российско-итальянском сравнительном исследовании вакцин, которое было проведено Национальным институтом инфекционных заболеваний (Италия). По его результатам, российский препарат "Спутник V" продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму "омикрон" и вновь доказал тем самым свою высокую эффективность. Вместе с тем между РФ и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания прививочных сертификатов и вакцин, это не способствует активизации бизнес-контактов.