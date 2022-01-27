Кличко назвал шуткой военную помощь Германии

В МИД РФ изучают документы, полученные на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщает телеканал "Россия 24". Они были получены поздно вечером 26 января. Как напомнил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, западные партнеры знакомились с российскими документами 1,5 месяца.

Полученные документы западная сторона просит не публиковать. Однако их содержание нетрудно узнать и по устным заявлениям партнеров.

Так, глава НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что в Балтийском и Черном морях будет "больше военных кораблей и больше самолетов". А 5000 человек личного состава "усилит" сухопутную группировку вблизи границ России. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал дополнительно задействовать 8500 военных "для укрепления восточного фланга союзников". Германия пообещала помочь Украине "пятью тысячами касок". На что мэр Киева Виталий Кличко недоуменно ответил, что 5000 касок на фоне хорошо вооруженной российской армии – это шутки. И предположил, что в следующий раз "Германия поможет Украине подушками".

Литва поставит тепловизоры, Румыния предоставит территорию для размещения дополнительного воинского контингента. Все это идет вразрез с теми гарантиями безопасности, принять которые Западу предлагает Россия.