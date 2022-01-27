NeoCov пока не передается человеку

В Минздраве ЮАР сообщили, что случаев заболевания, вызванного коронавирусом летучих мышей NeoCov, в республике пока не выявлено.

"Последние научные исследования говорят о том, что данный вирус, имеющийся у летучих мышей, не преодолел межвидового барьера и не попал в человеческий организм", – подчеркнул представитель ведомства в беседе с ТАСС.

Ранее поступили сообщения о предварительных выводах китайских ученых, которые выяснили, что найденный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, и он может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2.

Завлабораторией биотехнологии Центра имени Гамалеи Сергей Альховский заявил, что это серьезное открытие, и опасность нового штамма еще предстоит оценить.

При этом в научных кругах ЮАР пояснили, что данная разновидность была обнаружена еще в 2017 году во время исследования образцов тканей летучих мышей, взятых в предыдущие пять лет на севере и юго-востоке страны. Этот же вирус был выявлен у летучих мышей в некоторых других странах Африки.

Сотрудник одной из научных лабораторий ЮАР сообщил, что пока NeoCov не приобрел способности заражать человеческий организм, но необходим постоянный мониторинг для того, чтобы мировая наука была готова к подобному сценарию.