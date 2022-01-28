"Ты тупой?" Медведев сорвался на судью в полуфинале с Циципасом

Главный судья полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом вывел из себя российского теннисиста. Рефери никак не реагировал на советы отца грека, которые периодически доносились с трибуны.

Россиянин спросил у судьи: "Ты что, тупой?" Когда тот отвернулся, Медведев жестко сказал: "Смотри на меня, я с тобой говорю". Теннисист возмутился, почему рефери не предупредил отца Циципаса за неподобающее поведение.

Напомним, что Медведев в четырех сетах обыграл греческого теннисиста и пробился в финал Australian Open. В финале он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.