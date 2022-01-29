Байдена поджидал рояль в кустах

Вашингтон и Киев могут поссориться из-за пресловутой угрозы российского вторжения. Как пишут американские СМИ, в Белом доме недовольны тем, что украинские власти недооценивают опасность действий Москвы. Киеву, в свою очередь, не нравится, что США вносят панику в местную экономику. Простые же американцы со скепсисом оценивают внешнюю политику Джо Байдена и советуют главе Белого дома сосредоточиться на внутренних проблемах.

У Джо Байдена рушится рейтинг, а в Питтсбурге, куда Байден ехал его поднимать, рухнул мост. Глядя на эти кадры и поверить трудно, что обошлось без погибших. Плитами придавило несколько легковушек и городской автобус. Раз так, то для Байдена, который как раз хотел обсудить инфраструктуру, мост в руинах тут же стал роялем в кустах.

"Мысль о том, что мы так сильно отстали в развитии инфраструктуры на протяжении стольких лет, просто ошеломляет", — отметил Байден.

Мосту было 49 лет. Его поддерживали, но на то, чтобы разом дать капитальный ремонт, денег все время не хватало, как не хватает и на остальные 45 000 мостов по всей Америке. Задумка Байдена и состоит в том, чтобы исправить все это с помощью инфраструктурного плана. К промежуточным выборам в Конгресс в вечно колеблющемся штате самое то.

"Здесь, в Пенсильвании, получат не менее 1,6 миллиарда долларов только на ремонт мостов. 327 миллионов долларов только в 2022 году. Мы должны двигаться вперед. Нам не нужны в будущем заголовки о том, что кто-то погиб при обрушении очередного моста", — заявил Джо Байден.

А вот не помогали бы Украине оружием, хватило бы на полторы Пенсильвании, а может и на две. Сравнение, вероятно, не бросилось бы в глаза, если бы сам глава Пентагона не начал брифинг как раз с цифр. И ведь, главное, непонятно, на что дают. По словам Ллойда Остина, конфликт не является неизбежным, еще есть время и пространство для дипломатии.

"С 2014 года мы выделили более 2,7 миллиарда долларов на помощь Украине в области безопасности. Это включает в себя помощь Киеву, оказанную в прошлом году, 650 миллионов долларов".

Остин пугал журналистов сценариями захвата — один страшнее другого. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли пугал тем, что Москва поставила под ружье уже и кибервойска. Оба при этом повторяли, что никаких американских войск на Украине не будет. А что именно будет, уточнил вернувшийся из Питтсбурга Байден.

— Я отправлю войска в Восточную Европу, в страны НАТО в ближайшее время. Небольшое количество.

Значит, точно не восемь с половиной тысяч военных, которые уже почти неделю сидят на вещмешках. Украинские власти, конечно, недовольны, но даже CNN, кажется, больше не собирается их прикрывать. В редакционном материале приведена много что объясняющая цитата американского чиновника. Зеленский и его окружение, которые открыто спорят с Байденом, его советников начали раздражать.

"Мы задаемся вопросами: зачем вы ввязываетесь в борьбу с США? Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда как США один из единственных ваших настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась"?

Все больше вопросов и о том, зачем все это надо Америке? Слишком многим ведь придется рискнуть. Взять, например, сотрудничество в космосе, где Россия и США порой сотрудничают так близко, что можно покраснеть, пересказывая.

На МКС тесно, а потому и не обидно. А вот чем вызваны близкие контакты Вашингтона и Киева на Земле? Сопредседатель Центра американской безопасности в Институте политики с говорящим названием "Америка прежде всего", генерал в отставке Кит Келлог, считает, что ничего хорошего этот мезальянс не породит.

Впрочем, уклониться от противостояния с Пекином у Вашингтона все равно не получится. В Южно-Китайском море в эти часы продолжается подводная гонка сверхдержав — вылавливают упавший с борта авианосца F-35. Пентагон подтвердил — подлинность фото, на котором истребитель ценой в сто миллионов долларов, напичканный секретной электроникой, скрывается в морской пучине.

Случилось все в нейтральных водах. Потому самолет станет "законной добычей" для любого, кто первым до него доберется. Американское спасательное судно в десяти сутках пути, а вот китайские подлодки, говорят, рядом. К тому же 16-тонный F-35 разломился на части. Мысли о торпедной атаке, как о крайнем способе похоронить все секреты на морском дне, уже звучат.

Ледяной волной накрывает американское информпространство и последнее заявление китайского посла. Дипломат пригрозил военным конфликтом, если власти США и дальше будут подстрекать Тайвань к независимости. В Азии ведь тоже есть "красные линии", которые американцам лучше не пересекать.