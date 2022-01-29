Жителей Донбасса могут призвать в армию России

Граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской Народных Республик на постоянной основе, имеют право отслужить срочную службу в Российской армии, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, желающие могут обратиться в Ростовский областной военкомат. Там их поставят на учет и призовут в армию. Служба будет проходить на территории России, уточняет ТАСС.

Водолацкий также рассказал о вакцинах от коронавируса, поступающих в ЛНР и ДНР. По его данным, жители активно участвуют в вакцинации и ревакцинации. Просьбы поставить в ДНР и ЛНР российские вакцины от коронавируса поступили от местных жителей во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным в 2021 году. Потребность в вакцине в ДНР и ЛНР составляет около 400 тыс. доз.