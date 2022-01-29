Онколог перечислил симптомы рака легкого

У тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, в значительной степени пострадали легкие. Не может ли это привести в дальнейшем к развитию опухолевых заболеваний? Каковы симптомы рака легкого и есть ли смысл сдавать для подстраховки кровь на онкомаркеры?

Об этом в эфире программы "Посоветуйте, доктор" на "Радио России" рассказал замдиректора Института клинической онкологии Национального центра онкологии имени Блохина, профессор Константин Лактионов.

"Для рака легкого онкомаркеров не существует", – ответил онколог и посоветовал не сдавать их без повода.

Профессор пояснил, что к этому надо подходить осторожно и сдавать кровь на онкомаркеры только по назначению врача.

Также в этой программе Константин Лактионов перечислил симптомы, которые должны насторожить.

"Прежде всего, это кашель, особенно если в мокроте есть кровь, а также немотивированная потеря веса, слабость и хроническое воспаление в легком, которое плохо поддается антибактериальной терапии", – объяснил врач.

Он также добавил, что все эти симптомы имеют под собой понятные алгоритмы появления в связи с наличием опухолевого процесса в легком.

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