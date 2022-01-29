В РПЦ хотят установить возраст сексуального согласия

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24" напомнил, что РПЦ не благословляет секс до брака, но "законодательно определить возраст согласия было бы полезно".

"По крайней мере, для того, чтобы можно было отделять те случаи сексуального контакта, которые имеют добровольный характер с обеих сторон, и те, в которых было применено насилие", – пояснил митрополит Иларион в программе "Церковь и мир".

По его словам, "грань между такими случаями очень часто бывает достаточно тонкой, и не всегда юристам и суду удается в этом в полной мере разобраться".

При этом митрополит Иларион отметил, что Церковь считает сексуальный контакт допустимым только в рамках брачного союза неслучайно, поскольку те, которые происходят вне этих рамок или до заключения брака, чреваты многими опасностями.

Например, говорит представитель РПЦ, в том случае, если человек, который гораздо старше по возрасту, будет приставать к человеку, который гораздо моложе".

"Здесь возможны всякие варианты: учитель с ученицей, тренер с юной спортсменкой и так далее", – пояснил митрополит Иларион.

Поэтому отмечает он, для предотвращения подобных случаев насилия законодательная норма о так называемом возрасте согласия "была бы вполне нелишней". В Европе он варьируется от 14-ти до 18 лет.

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