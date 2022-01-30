Непогода испортит настроение многим россиянам

В ближайшие дни во многих российских регионах ожидается непогода. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, опасную погоду принесет циклон.

В Калининградской области и на юге европейской части страны ожидается штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду.

В Краснодарский край с 30 января до 1 февраля придут дожди, местами ливневые, мокрый снег, гроза, град, ветер до 25 метров в секунду. Ожидается подъем уровня рек до неблагоприятных отметок.

Синоптик отметил, что в Ленинградской и Псковской областях в воскресенье ожидается сильный снег. Крым также окажется во власти непогоды, пройдет дождь и мокрый снег.

В ближайшие дни снегопады ожидаются также в Московской, Брянской и Орловской областях. Столичный регион во второй половине дня в воскресенье начнет заметать снегом, ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду.

Снегопады и метели в Москве продолжатся и в начале следующей рабочей недели.

Атмосферное давление при этом может опуститься до 727–730 миллиметров ртутного столба, передает ТАСС.