МВД объявило в розыск сына отставного чеченского судьи

Сын бывшего судьи Сайди Янгулбаева Ибрагим объявлен в федеральный розыск. Судья Висаитовского района Чечни постановил заочно арестовать мужчину.

Как стало известно журналистам, против Ибрагима возбудили уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". МВД по Чеченской Республике начало поиски подозреваемого, пишет агентство ТАСС.

Напомним, 21 января стало известно, что Зарема Мусаева, жена судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, была задержана в Нижнем Новгороде.

Глава ЧР Рамзан Кадыров тогда заявил, что операция была согласована с нижегородскими правоохранительными органами и проводилась в полном соответствии с российскими законами.