Снег в Москве убирают, но его станет еще больше

За минувшие сутки в Подмосковье очищено от снега около 29 тысяч километров дорог. Задействованы почти две с половиной тысячи единиц дорожной техники и порядка четырех тысяч рабочих.

Столичные коммунальщики также заняты ликвидацией последствий циклонов. За ночь в Москве высота сугробов выросла еще на несколько сантиметров и достигла почти полуметра – это рекорд нынешней зимы.

Работы ведутся на всех фронтах – снег убирают с крыш вручную, а во дворах – с помощью малой техники. Синоптики, между тем, прогнозируют усиление снегопада, сообщает телеканал "Россия 1". Все подробности и видео – на медиаплатформе "Смотрим".