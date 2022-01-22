Синоптики рассказали, когда выглянет солнце в Москве

К 22 числу январь уже выполнил свою месячную норму по осадкам. За минувшую ночь сугробы в Москве вновь выросли, и высота снежного покрова неуклонно приближается к полуметру. Сегодня столицу продолжит заметать, но уже не так интенсивно.

Пять утра, пожалуй, лучшее время для тотальной зачистки дорог. Машин почти нет, поэтому даже в центре столицы снегоуборочная техника занимает практически всю проезжую часть. Ледяная каша волной стекает к тротуару, где ее уже ждут погрузчики.

За минувшую ночь выпало всего два миллиметра осадков, и сейчас небо уже чистое. Основные трассы свободны от снега, чего не скажешь о дворах. Здесь по-прежнему местами очень сложно пройти, и почти невозможно проехать. Колея, из которой не выберешься, и парковка, на которую невозможно встать.

Сорокасантиметровые сугробы, которые образовались в Москве с начала января, уже начали активно ликвидировать. Впрочем, совсем уж безоблачной погода не будет. По словам синоптиков, циклон, который сейчас навис над Центральной Россией, уже разрушается, но все еще может преподнести сюрпризы.

"Поскольку снег будет идти, начиная с пятницы, вплоть до воскресного утра, осадков выпадет достаточно много. В сумме до семи-восьми миллиметров. Это приведет к увеличению сугробов в столице до сорока пяти, сорока семи сантиметров", – говорит Вадим Заводченков, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.

"Желтый" уровень опасности будет продлен до конца выходных, в основном, из-за гололеда. Так что на дорогах, по-прежнему, лучше не разгоняться и соблюдать дистанцию. А лучше всего пойти в парк с санками или на лыжах. В субботу комфортная температура – минус 3-5 градусов, что выше климатической нормы. А в воскресенье похолодает до минус восьми, зато рассеются тучи, и наконец-то появится солнце.