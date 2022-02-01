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Коронавирус 31 минуту назад

01 февраля 2022 16:56

Мишустин призвал сделать поликлиники более удобными


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В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития РФ премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделать поликлиники более удобными и ускорить обслуживание граждан, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Глава правительства подчеркнул, что в настоящее время первичное звено здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки, поэтому нужно избавить медработников от бумажной волокиты, внедрить современные технологии, в том числе для реабилитации после коронавируса.

Эта необходимость стала особенно видна в условиях ежедневного роста числа заболевших коронавирусом.

"Необходимо обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов. Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Важно сократить сроки ожидания приема у специалиста и, конечно, избавить медиков от бумажной работы и бесконечных отчетов", — подчеркнул глава кабмина.

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