В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития РФ премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделать поликлиники более удобными и ускорить обслуживание граждан, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Глава правительства подчеркнул, что в настоящее время первичное звено здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки, поэтому нужно избавить медработников от бумажной волокиты, внедрить современные технологии, в том числе для реабилитации после коронавируса.

Эта необходимость стала особенно видна в условиях ежедневного роста числа заболевших коронавирусом.