В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития РФ премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделать поликлиники более удобными и ускорить обслуживание граждан, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".
Глава правительства подчеркнул, что в настоящее время первичное звено здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки, поэтому нужно избавить медработников от бумажной волокиты, внедрить современные технологии, в том числе для реабилитации после коронавируса.
Эта необходимость стала особенно видна в условиях ежедневного роста числа заболевших коронавирусом.
"Необходимо обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов. Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Важно сократить сроки ожидания приема у специалиста и, конечно, избавить медиков от бумажной работы и бесконечных отчетов", — подчеркнул глава кабмина.