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Коронавирус 27 минут назад

28 декабря 2021 17:04

Мишустин призвал использовать новогодние каникулы с пользой


GLP

Новогодние праздники — это не только возможность отдохнуть, но и позаботиться о своем здоровье. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Государственный деятель призвал граждан пройти вакцинацию или сделать повторную прививку, если после первой прошло полгода. Таким образом можно помочь врачам в борьбе с инфекцией, отметил Мишустин.

Премьер-министр также заявил, что система здравоохранения останется в режиме повышенной готовности в новогодние праздники.

Высказался Мишустин и о финансовой помощи медикам. По его словам, правительство продолжит поддерживать врачей.

Ранее президент России заявил, что "Спутник V" способен нейтрализовать "омикрон".

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