Мишустин оценил летальность "омикрона"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который 20 января находится с рабочей поездкой в Воронеже, призвал жителей региона вакцинироваться, отметив, что новый штамм коронавируса "омикрон" более контагиозный, но дает меньше летальных исходов.

"Очень важно, чтобы также вакцинировались и люди Воронежской области, соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования", – сказал Мишустин в ходе встречи с губернатором области Александром Гусевым.

Глава правительства указал на необходимость наличия достаточного количества коек и возможности помочь заболевшему человеку в первичном медицинском звене, пишет ТАСС.

В Воронеже премьер посетил местный филиал ПАО "Ил" ВАСО, где провел совещание по вопросам развития авиапромышленности, осмотрел цеха предприятия, выслушал доклады его руководителей, а также принял участие в испытательном полете новейшего лайнера МС-21.

Главу правительства в поездке сопровождают главы Минэкономразвития Максим Решетников, Минтранса Виталий Савельев, Минфина Антон Силуанов и Минздрава Михаил Мурашко.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в последние сутки зарегистрировано 38 850 новых случаев заражения, выздоровели 24 478 человек, умерли 684. За все время пандемии в стране зарегистрировано 10 938 261 случай заражения, выздоровели 9 950 333 человека, умерли 324 060.