CNN получил в Донбассе прямое доказательство нарушения Киевом минских соглашений

А теперь – к нашумевшему репортажу CNN, который посвящен ситуации вокруг Украины. Корреспондент американского телеканала Кларисса Уорд приехала к линии соприкосновения в Донбассе. Очевидно, с уже привычной для западных СМИ задачей – как следует понагнетать. То есть пофантазировать на тему мифического нападения России. Правда, может сложиться впечатление, что увиденное ее серьезно разочаровало.

"Поражает, что, несмотря на наращивание танков и тяжелого вооружения на российской стороне границы, здесь, на украинской стороне, совсем нет ощущения, что кто-либо готовится к вторжению", – отметила журналистка.

С одной стороны – снова страшилка про российские танки. С другой – вынуждена признать: никакого предвоенного ажиотажа на позициях ВСУ не наблюдается. Зато наблюдается кое-что еще. В частности, Уорд мимоходом взяла интервью у некоего украинского сержанта. И невольно получила от него чистосердечное признание, что Киев самым злостным образом нарушает минские договоренности. Впрочем, в эфир CNN конкретно этот фрагмент выдали с весьма своеобразной интерпретацией.

Он дает интервью в траншее: с "легкой улыбкой, молодой сержант, который предпочитает не называть своего имени", – так о нем пишет корреспондент CNN, Кларисса Уорд. "Какие типы вооружений у вас есть на этих позициях? У вас есть тяжелое вооружение? Я не вижу, но хочу удостовериться", – спрашивает журналистка. "Вам и не надо видеть, – отвечает сержант. – И враг не должен видеть. Но оно у нас есть, не переживайте".

Важен финал фразы – мы перевели именно так, как сержант сказал на украинском. В эфире CNN озвучили совсем иначе: "But we have everything" ("Но у нас есть всё!"). Звучит гораздо невиннее. В репортаже Клариссы Уорд ни слова про украинское "тяжелое вооружение".

"А кто такая Кларисса Уорд из CNN? Она лгала, когда работала здесь, в Москве, освещала выборы у нас 2007-2008 годах, она лгала, когда описывала ситуацию в Афганистане, напоминает Рафаэль Ордуханян, политолог-американист. – Выпускница Йельского университета – как говорится, "сливки сливок", казалось бы, – сменила свою такую же оголтелую русофобку, как Кристиана Аманпур в должности международного корреспондента CNN в Европе".

Настоящий ответ бойца ВСУ – по сути, прямое доказательство нарушения Украиной минских соглашений. Про которые Зеленский на днях сказал, что "не помнит, кто их подписал". А глава СНБО Данилов добавил: "Выполнение минских соглашений – это разрушение нашей страны. Когда они подписывались под дулом российского автомата, и когда немцы и французы спокойно за этим наблюдали, тогда уже умным людям было понятно, что выполнение этих документов невозможно".

"И следом вышло интервью Кулебы, где он четко сформулировал польской газете, что не будет ни один регион Украины иметь право вето на общегосударственные решения, – отмечает Олег Ногинский, политолог, эксперт Центра Евразийской интеграции. – То есть он уже сразу дезавуировал то, что Украина собирается исполнять минские соглашения".

Неудивительно, что Донбас ждет вполне реального киевского вторжения. У генштаба Украины даже план есть, говорит Эдуард Басурин. "Сегодня я был на позициях, я с бойцами разговаривал, – рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР. – Они говорят – да, в последние дни участились случаи. Даже я сам слышал о том, что техника ходит вдоль линии боевого соприкосновения – танки, БМП…"

Deutsche Welle не отстает от CNN – смакует кадры военной подготовки в Харькове. Женщины с калашниковыми говорят в камеру, что, мол, "город нужно сберечь" – в смысле от России. А вот антивоенные митинги "Немецкая волна" почему-то не показывает, только мобилизацию.

"Формирование подразделений территориальной обороны – это не что иное, как завуалированная мобилизация, к которой население Украины относится крайне негативно, – говорит Иван Филипоненко, представитель Народной милиции ЛНР. – Как вы видите, киевский режим в угоду амбициям для достижения целей агрессии на Донбассе готов на убой отправлять простых граждан Украины".

Село Веселое – обстрел из гранатомета. Павлополь – беспилотник со взрывчаткой. На Коминтерново, Октябрь – упали мины калибра 82 миллиметра – это все ВСУ, и только за первые дни февраля. Донбасс точно знает, как Киев поступает с минскими соглашениями. Что бы там ни говорило CNN.