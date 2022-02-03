Президент поделился с россиянами хорошей новостью

Правительство России не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что речи нет и локдауне. По словам Путина, он обсуждал эту тему с председателем правительства — планов насчет ограничений нет.

Президент также обратил внимание на то, что в ближайшее время будут сниматься ограничения по карантину для контактных лиц.

Из-за "омикрона" каждый день в России выявляется большое число заболевших. Госпитализация при этом не растет взрывными темпами.

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, суперверсия "омикрона" заразит около 90 процентов населения.