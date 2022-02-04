Порочный CNN: известный телеканал сотрясают скандалы

"Мерзавец мирового класса слишком долго искажал правдивые новости". Такую, весьма эмоциональную характеристику Дональд Трамп дал Джеффу Цукеру – теперь уже бывшему президенту телеканала CNN, который ушёл в отставку из-за служебного романа.

Он тайно состоял в отношениях с высокопоставленной коллегой – директором по маркетингу. Сейчас они публично выражают сожаления: дескать, давно стоило рассказать о многолетней связи и, соответственно, о систематических нарушениях корпоративного этикета.

Впрочем, важный нюанс: нарушали-то оба, как сами признались, взаимно и добровольно. Однако если Цукер уходит, то его любовница остаётся. Можно, наверное, считать это очередным проявлением двойных стандартов в подобных медиа. Но вообще тут, пожалуй, очень кстати ещё одна ремарка всё того же Дональда Трампа.

Мол, нынешний скандал вокруг личной жизни стал лишь формальным поводом для увольнения главы CNN. А на самом деле – должностью он поплатился за вопиющую профнепригодность. Что действительно, судя по всему, вполне похоже на правду. Ведь рейтинги у либеральных пропагандистов сейчас не очень.

"Та барышня, с которой Джефф Цукер крутил роман, была в прошлом директором по коммуникациям губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. То есть, там такое прямо переплетение вот этих всех интриг. Эндрю Куомо снесли, он уже не губернатор Нью-Йорка, там у него тоже были обвинения в домогательствах", – отмечает Малек Дудаков, политолог.

Выкручиваться нью-йоркскому экс-губернатору помогал его брат Крис Куомо, но не сработало. Крис вёл новостное аналитическое шоу на CNN, и Цукер недавно его уволил. Как раз за эту "братскую" помощь. Так может, сейчас бывшему начальнику "ответка" прилетела – через Эллисон Голласт? Всё это было предметом расследования – и, судя по всему, не последнего в редакции.

"Другой ведущий телеканала Дон Лемон обвиняется в том, что он приставал к мужчине в баре, ну, он является открытым геем, но проблема заключалась в том, что он как-то некрасиво приставал", – вспоминает Малек Дудаков.

Вокруг информационной политики CNN скандалов тоже хватает. В 2019 году в Штатах были публикации, что телеканал мечет фейки о якобы российском участии в американских выборах. Джефф Цукер называл нашу страну "враждебной нацией".

А прошлой осенью СNN прямым текстом обвиняло в пресловутом "вмешательстве" телеканал RT. Сотрудники Цукера неистово искали "русский след". А теперь канал топят их собственные грязные секреты.

"Выяснится завтра одно, потом выяснится другое, потом выяснится, кто кого и с кем… Это ведь никакого отношения к журналистике уже и профессионализму не имеет", – уверен Рафаэль Ордуханян, политолог-американист.

Два продюсера СNN обвиняются в педофилии и совращении малолетних. По слухам, один из них, по фамилии Гриффин совратил не менее пяти девочек, причём платил их родителям за знакомство с дочерьми. На фоне всего этого рейтинг рупора партии Байдена упал на девяносто процентов.

"Это главный орган пропаганды Демократической партии. Могут CNN закрыть? Любую другую компанию в этой ситуации объявили бы банкротом и закрыли, так? Да! Но CNN не закроют, потому что Демократическая партия не допустит её провала! Потому что это будет означать провал демократов", – считает Джон Вароли, политический обозреватель.

Главные эфиры СNN ведущего Андресона Купера собирают всего 560 тысяч зрителей в прайм-тайм. При том, что "стабильным" уровнем в Штатах считается аудитория в три-четыре миллиона. Канал пытается вернуть зрителя. Перспективы – не очень.

"CNN весной планирует запуск нового стримингового сервиса. На него потрачено куча времени и внимания. Это детище Джеффа, так что отставка произошла в неблагоприятный для него момент", – добавляет Дэвид Баудер, журналист агентства Associated Press.

На место Цукера временно взяли Майка Басса – это некий "аппаратчик" из NBC. А серьёзные медиа-менеджеры на CNN, похоже, не торопятся. Может, пачкаться не хотят?