Стало известно, куда уйдет генсек НАТО и кто может его заменить

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назначен новым главой Центробанка Норвегии. Об этом сообщили в правительстве страны.

Возглавлять НАТО Йенс Столтенберг будет до окончания срока действия контракта — 30 сентября текущего года. Нынешний глава Банка Норвегии Ойстейн Олсен оставит пост 1 марта.

Йенс Столтенберг сообщил, что до 1 октября сосредоточит все свои силы на руководстве НАТО. Затем он приедет домой и приступит к работе на должности главы Центробанка.

СМИ сообщили, кто может стать новым генсеком НАТО. Рассматриваются следующие кандидаты — бывший премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и экс-глава евродипломатии Федерика Могерини.