Украина просит новейшее оружие, но ФРГ самой не хватает даже касок

Украина просит у Германии вооружение, которого и так не хватает вооруженным силам ФРГ. Как пишет газета "Вельт", посол Украины в Андрей Мельник просил предоставить "германские военные корабли и самые современные системы ПВО". Оба запроса нереалистичны, поскольку Бундесвер сам бы хотел их получить. Армии Германии не хватает кораблей, в том числе корветов и танкеров. А имеющиеся в распоряжении ЗРК "Пэтриот", тактические баллистические и крылатые ракеты требуют срочной модернизации или даже полной замены.

"Склады Бундесвера пусты", – пишет газета и добавляет, что для пополнения боеприпасов германской армии необходимы 20 млрд евро.

Но дело не только в современном вооружении, Украина попросила у ФРГ военные каски и бронежилеты. Но и их, как оказалось, не хватает и самим немцам.

Еще одно издание "Зюддойче цайтунг" пишет, что посольство Украины в Берлине направило в МИД ФРГ ноту с просьбой предоставить боевые средства ПВО и ПРО и боеприпасы для автоматических пушек. В списке – ЗРК средней дальности, переносные ЗРК, стрелковое оружие для борьбы с БПЛА, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры видеонаблюдения.

Берлин выступает против предоставления Киеву летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. Однако ФРГ находится под сильным давлением партнеров по ЕС и США, заключает издание.