РПЦ раскритиковала дискотеку в монастыре

Русская православная церковь возмущена случаем в Турции, где местные власти разрешили провести дискотеку в монастыре Панагия Сумела в Трапезунде. Как заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион, этот монастырь является главной исторической святыней понтийских греков. Решение местных властей он назвал "циничным попранием христианской святыни".

Священнослужитель отметил, что дискотеку в монастыре решили провести для привлечения туристов, однако выразил уверенность в том, что русские туристы, которых в Турции большинство, никогда бы такого не одобрили.

"Выражаем категорический протест против поругания православных святынь в Турции", – говорится в обращении митрополита Илариона, опубликованном на официальном сайте ОВЦС.

Иерарх добавил, что против такого решения протестуют и представители туристического бизнеса в Турции, и местное население. Он выразил надежду, что этот возмутительный случай будет расследован.

Монастырь Панагия Сумела, расположенный в 48 километрах от города Трабзон, высечен в скалах на высоте более 300 метров над уровнем моря. Он был возведен в конце IV – начале V века, является одним из старейших в мире и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2015-2021 годах находился на реставрации.