В Кремле прокомментировали увольнение учителя из-за чтения Хармса

В Санкт-Петербурге обсуждают громкую историю: там учителя уволили после того, как она прочла старшеклассникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского. Педагог Серафима Сапрыкина рассказала в соцсети, что история произошла в декабре.

"Директор гимназии 168 Центрального района Санкт-Петербурга Лебедева Светлана Андреевна вызвала меня, Сапрыкину Серафиму Олеговну, работающую в должности педагога-организатора, и приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи "врагов народа", – сообщила Сапрыкина.

По словам учителя, урок, посвященный творчеству Хармса и Введенского, был согласован с завучем. Однако директор гимназии назвала поэтов "пособниками фашистов". По словам Сапрыкиной, ей предложили уволиться по собственному желанию, в противном случае пообещали уволить по статье "утрата доверия".

В школе ситуацию прокомментировали так: мол, Сапрыкина проработала несколько месяцев и ушла, найдя другую работу.

За педагога вступился депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Он написал в Facebook, что нужно проверить данную ситуацию.

"Такое не должно сходить с рук. И да, в том же Центральном районе администрация хочет уничтожить изображение Хармса. Знаковое совпадение", – указал депутат.

Вишневский добавил, что уже связался с Сапрыкиной, и в ближайшее время направит запрос в комитет по образованию. Депутат заверил, что потребует "проверки и принятия мер".

О ситуации узнали даже в Кремле. Соответствующий вопрос журналисты задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он отметил, что информацию нужно проверить.

"Это нужно вопрос все-таки в Минобр задавать. Это вопрос достаточно сложный. Там нужно сначала выяснить – так это было, не так это было", – цитирует Пескова РИА Новости.

Хармса советские власти обвинили в "пораженческих настроениях". Он скончался в изоляторе "Кресты" в 1941 году. В том же году во время этапирования скончался Введенский, обвиненный в контрреволюционной агитации.