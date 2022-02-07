Макрон о переговорах с Путиным: я не верю в спонтанные чудеса

Эммануэль Макрон заявил, что не верит в спонтанные чудеса и испытывает умеренный оптимизм в отношении предстоящей встречи с Владимиром Путиным.

"Я настроен твердо, трезво оцениваю ситуацию... Испытываю умеренный оптимизм", – сказал Макрон журналистам во время перелета в Москву.

Путин и Макрон обсудят ситуацию с гарантиями безопасности, это продолжение дискуссии, которую они начали в ходе нескольких телефонных разговоров. После встречи в Москве Макрон полетит в Киев.

15 февраля российский президент в Москве проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

А 10 феврали ожидается визит в Москву главы МИД Великобритании Лиз Трасс.