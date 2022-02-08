Боррель: Россия озабочена не "захватом Украины", а безопасностью в Европе

Россия не собирается нападать на Украину. Вслед за Макроном это наконец признал и представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, передает телеканал "Россия 24".

В США Боррель заявил: Москва озабочена вопросами безопасности. И это надо учитывать и вести переговоры. Также Боррель призвал продолжать диалог с Украиной в рамках Нормандского формата. Он отметил, что это – "лучшее дипломатическое средство для решения конфликта".

"Для России важна не Украина, – подчеркнул Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. – Для России важна архитектура безопасности в Европе. Архитектура, которую поставили под сомнение. У них есть опасения в сфере безопасности, и они хотят говорить о них".

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