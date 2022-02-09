Угроза возмездия: под Калининградом заметили МиГ-31К с ракетой "Кинжал"

Европа столкнулась с "угрозой возмездия" со стороны России, пишет Forbes по поводу возможного появления в Калининградской области самолетов МиГ-31К с ракетой, "похожей" на "Кинжал".

В интернете появилось видео, в котором показана посадка МиГ-31К якобы на авиабазе под Калининградом.

Запущенный из Калининградской области "Кинжал" может за семь-десять минут долететь до западноевропейских столиц, отмечает Forbes. Мощность "Кинжала" с ядерным зарядом в десятки раз превышает мощность бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму, утверждает издание.

Дальность полета ракеты Х-47 "Кинжал" составляет 2 тыс. км, скорость полета в десять раз превышает скорость звука (3,2 км в секунду). Ракета не оставляет системам ПВО времени для перехвата, поскольку летит по более пологой траектории по сравнению с обычными баллистическими ракетами, отмечает Forbes.

Размещение МиГ-31К в Калининградской области служит предупреждением для НАТО, полагает издание.