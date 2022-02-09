В одном из домов в Подмосковье из кранов течет вода с личинками

В одном из жилых домов подмосковного Павловского Посада из кранов потекла вода с личинками мотылька. Прокуратура Московской области начала проверку после жалобы жильцов.

Жалобы на сомнительных "гостей" опубликовали в одном из городских сообществ в сети "Вконтакте" жители дома номер 6 в Интернациональном переулке. Как выяснилось, личинок в воде обнаружили и другие жители в районе.

"По-настоящему живая вода течет из кранов жителей Павловского Посада", – иронизируют местные СМИ.

"Прокуратура организовала проверку в связи с ненадлежащим качеством воды в одном из многоквартирных домов в Павловском Посаде", – сообщили в надзорном ведомстве.

Ведомство оценит, насколько в доме соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования и законодательство в сфере ЖКХ. Эксперты взяли пробы воды на анализ. При выявлении нарушений будут приняты меры.

Пока что местным жителям рекомендовали промыть краны у себя в квартирах. Специалисты должны промыть и внутридомовые системы подачи воды. Сейчас воду гражданам привозят из скважины.