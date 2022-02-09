Германия, Польша и Франция готовы к диалогу с Россией

Канцлеру Германии и президенту Франции было, что обсудить. Шольц только что вернулся из Вашингтона, Макрон – из Москвы и Киева. Но формат "Веймарского треугольника" требовал присутствия еще и президента Польши – Дуды, хотя бы и в роли гипотенузы.

С одной стороны, все правильно – в 2014 году именно эти страны в лице министров иностранных дел выступили гарантами соглашения Януковича с майданной оппозицией, которое было тут же нарушено национал-радикалами, с другой – Украину в очередной раз обсудили без Украины.

"Наша общая цель – предотвратить войну в Европе. Стягивание российских войск к границе с Украиной вызывают тревогу и наши оценки ситуации совпадают. Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия: политические, экономические, геостратегические. Вчера я обсудил ситуацию с американским президентом Баденом в Вашингтоне, и мы полностью придерживаемся одной позиции", – сказал Шольц.

Канцлер снова промолчал про "Северный поток – 2". Он в очень непростой ситуации: от Германии требуют солидарности, что в пределе может означать самопожертвование – немцы совершенно не готовы отказываться от нового газопровода, который осталось только включить, ни вообще от российского газа – на него Берлином сделана ставка, как на единственный допустимый вид ископаемого топлива.

Вооружение Украины – то, чем занимаются многие союзники, включая США, повышает риск радикального сценария, поэтому и министр иностранных дел Германии Бербок, хоть и поехала в Донбасс, но снова с пустыми руками, чем вызвала очередной приступ германофобии в Киеве, выразившейся в отказе Зеленского встречаться с гостьей из Берлина.

И сам Шольц ничего нового не сказал – только то, что сообщил вчера Байдену – Германия, как все. А если не все, то с кем Германия? Ответ на этот вопрос, похоже, пока не знает даже ее канцлер. Макрон, очевидно, тоже не знает. И самое главное – оба не хотят выяснять.

"Мир и стабильность на европейском континенте наше самое ценное сокровище. Наша обязанность – делать все необходимое для его обеспечения и сохранности. Мы должны защищать сплоченность европейцев и их союзников. Речь идет о защите принципов, выработанных за последние 30 лет в Европе, а именно о защите суверенитета и территориальной целостности всех стран. Мы должны искать пути и решения, чтобы продолжать этот непростой, но важный диалог с Россией в различных форматах", – сказал Макрон.

Единственный способ гарантированно избежать столкновения – заставить Киев терпеть, но выполнять минские соглашения.

И тут для Вашингтона есть опасность, что Германия и Франция о чем-то договорятся с Россией, что поставит под угрозу их внешнее управление Украиной. Такое ведь было – во времена иракской кампании. Видимо, для демонстрации открытости намерений, чтобы не нервировать старших товарищей в Берлин и пригласили Дуду, хотя практического смысла в его присутствии не было никакого. Польша явно не та страна, которая готова внести в ситуацию нотки успокоения.

"На мой взгляд, самое важное сегодня – это единство и солидарность. Мы должны показать, что мы говорим одним голосом, и мы должны показать, что мы – сообщество. Мы должны показать, что нас нельзя сломить, и, на мой взгляд, мы также должны показать, что мы не отступим", – заявил Дуда.

Что дальше? – нагнетал панику Дуда, указывая на то, что российская армия уже и в Белоруссии – то есть на границе с Польшей – тренируется. Но тут как раз все более-менее ясно. На поляков никто нападать не собирается, а еще в четверг истекают две недели с момента парижских консультаций в нормандском формате, и, как договаривались, будет новая встреча – теперь в Берлине.