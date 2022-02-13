Есть план столкнуть Европу и Россию в тотальной санкционной войне

Понимают ли в Европе, какой вред наносят, саботируя вместе с Украиной Минские соглашения? Какие цели преследуют? И действительно ли хотят еще большего обострения отношений с Россией?

На прошедшей неделе европейские женщины-политики переиграли мужчин. Выглядели харизматичнее и даже мужественнее. Пока британский премьер Джонсон, погрязший в болоте party gate (появились свежие фото с гулянок во время карантина), в 150-й раз пугал Россию "кровавым отпором" ("Если Россия поступит глупо и совершит катастрофическую ошибку, напав на любую часть Украины, то украинская армия, а это 200 и еще 150 в резерве, будет сражаться, начнется кровавая бойня. Все в России должны понять: легко не будет", глава его Форин-офиса в шапке ala Cossаque "сошла" с Красной площади прямо на передовицы утренних газет: еще девять голосов консерваторов за отставку Бориса – и Элизабет Трасс, вероятно, переедет на Даунинг-стрит.

Но и немки коллективом выступили не менее ярко. В Бундесвере на неделе – двойной праздник: армия получила пять новых Leopard 2A7V и очередное боевое задание – 350 человек едут в Литву укреплять восточный фланг НАТО: "На нас можно положиться, и мы демонстрируем это усилением боевой группы". Обязательный элемент программы – катания. Чтобы не повторяться за Трасс, не на танке, а на более легких видах техники, зато нескольких: БТР Boxer и БМП Puma. Так что тема о слабом владении Ламбрехт армейской проблематикой, можно сказать, закрыта.

Но ладно, это в тылу – министр иностранных дел Германии Бербок вообще выдвинулась на передовую. Из ее military style фото- и видеосессии среди руин захваченного ВСУ поселка под Мариуполем легко можно было бы выбрать кадр на обложку.

"Дальнейшая военная агрессия с российской стороны будет иметь масштабные последствия", – заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии.

На фоне таких амазонок мужчины смотрелись буднично – типический герой в типических обстоятельствах, потому как с Мюнхена-2007 русофобскую панику для Запада нельзя считать чем-то из ряда вон выходящим. Единственный, кто, откровенно говоря, удивил: первый президент Польши Лех Валенса. "Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву", – заявил он. Со времен Пилсудского и Бека ни один польский деятель не додумывался до такого. Но Валенса миллион лет на пенсии, можно сказать, не считается. Действующие политики все таки чуть-чуть, но посдержаннее.

"Мы должны показать, что нас нельзя сломить. И, на мой взгляд, мы также должны показать, что мы не отступим", – сказал президент Польши Анджей Дуда.

На прошедшей неделе они так часто говорили "мы" и так много декларировали "единство", что подозрения в отсутствии того и другого могло и окрепнуть. На это, в частности, сработал приезд Дуды в Берлин на встречу канцлера Германии и президента Франции. Конечно, хотели показать, что ради "единства" партнеры готовы забыть все склоки внутри ЕС, источником которых регулярно становится Польша.

"Наша общая цель – предотвратить войну в Европе", – заявил глава Германии Олаф Шольц.

"Мир и стабильность на европейском континенте – наше самое ценное сокровище", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Но с другой стороны – все то же рейгановское "доверяй, но проверяй": под польским контролем Берлину и Парижу сложнее договориться о чем-то за спиной Вашингтона, а ведь поговаривают, что Макрон привозил в Москву что-то несогласованное с "обкомовской" администрацией. Тем более что у немцев с французами есть причины для обид на американцев, зять хотя бы бесконечную нервотрепку с "Северным потоком-2" или гениальный "развод" с вертолетоносцами "Мистраль" и подлодками для Австралии. Временами раздражение прорывается.

"Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев", – отметил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Есть, конечно, европейцы – та же Польша или группа прибалтийских стран – которые готовы на все, чтобы восточный фланг ЕС и НАТО трясло на постоянной основе: сколько американской бронетанковой кавалерии ни присылай, все мало. А вот венгров это не устраивает – не нужны им ни новые санкции, ни чужие солдаты.

"У нас уже есть войска НАТО на территории страны, а это венгерская армия", – сказал Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

Впрочем, каким бы ни были противоречия того же Берлина и Парижа с Вашингтоном, они остаются союзниками и без какого-то форс-мажора вряд ли будут способны на автономное бытие в геополитике. Министр иностранных дел Германии на этой неделе назначила своим заместителем по вопросам климата Дженифер Морган – исполнительного директора Greenpeace – экологической организации, которой уже не раз приходилось отбиваться в суде от обвинений в лоббизме. Морган – американка, и сейчас ей в срочном порядке оформляют немецкий паспорт. Оппозиция в лице ХДС пытается поднять шум, но в исполнении партии, которую возглавляет Фридрих Мерц, бывший топ-менеджер нью-йоркского инвестфонда Black Rock, звучит странновато. Скоро забудется, а ведь есть как минимум еще одна политическая колея, выбраться из которой не хватает то ли желания, то ли сил.

За две недели, прошедшие после парижских консультации в "нормандском формате", представители киевского режима не раз заявляли о том, что Украина не может и не будет выполнять Минские соглашения, поэтому главный вопрос перед встречай в Берлине: а есть ли вообще предмет для разговора? Выяснилось, что нет: Украина отказывается признавать главные пункты политического урегулирования. И вся эта челночная дипломатия – поездки то в Киев, то в Москву – все эти разговоры про ценность мира в Европе существуют в какой-то параллельной реальности, которая ни на что не влияет. Приходится признать, что нежелание западных посредников давить на Киев и как следствие опять провал переговоров – это очередная отсрочка для Украины, чтобы ничего не делать для мира и готовится к войне.

"Коллеги почему-то думают, что время работает на них и нужно максимально затягивать эти переговоры. От наших друзей из одной стран НАТО мы получили документ интересный. Инструкция Государственного департамента США всем странам – членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и исполнения Минских соглашений. Это инструкция, как заводить все переговоры в тупик и затягивать. Свежая инструкция", – заявил Дмитрий Козак, замруководителя администрации президента РФ.

У большей части западной элиты, в том числе франко-германской, существует мнение, что в конечном счете Россия все посчитает и отступит, позволит Киеву провести силовую "зачистку" Донбасса от всего русского. Но наряду с этой иллюзией есть и абсолютно конкретный и понятно, чей план: столкнуть Европу с Россией в тотальной санкционной войне. Прошедшая неделя оставила противоречивое впечатление. Если бы не откровенный провал переговоров по Минским соглашениям, наверное, можно было бы сказать, что вероятность реализации самого плохого сценария стала меньше. А так сказать этого нельзя.