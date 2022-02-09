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Дело депутата Рашкина 1 час назад

09 февраля 2022 12:51

Суд продлил все запреты депутату Рашкину

Депутату Валерию Рашкину продлили срок действия ограничений до 29 марта. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, пишет агентство ТАСС.

Напомним, ранее суд запретил парламентарию выходить из дома с 23:00 до 07:00, общаться с другими фигурантами уголовного дела, пользоваться телефоном, почтой и интернетом, посещать охотничьи угодья.

29 октября 2021 года правоохранительные органы задержали депутата-коммуниста Валерия Рашкина в Саратовской области. В багажнике его автомобиля нашли тушу убитого лося, а от самого парламентария пахло алкоголем.

СК предъявил Рашкину обвинение по статье "незаконная охота". Депутату может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей или до 5 лет лишения свободы.

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